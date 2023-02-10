Парикмахер раскрыла способы определить беременность по волосам

Парикмахер Саманта Пенн рассказала, что во время беременности волосы становятся толще

Парикмахер Саманта Пенн раскрыла способы, с помощью которых можно определить беременность по волосам. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам специалиста, если от природы кудрявые пряди перестали завиваться, то это является признаком того, что женщина ожидает ребенка. Кроме того, Пенн отметила, что во время беременности волосы становятся толще. «Также на вашей голове будут случайным образом появляться новые волоски. Это означает, что у вас в организме происходят гормональные изменения», — отметила она.

Вдобавок эксперт рассказала, что может определить пол ребенка. Если женщина ожидает девочку, то волосы будущей родительницы становятся очень жирными. «Девочки забирают твою красоту, а мальчики тебе ее дают. Поэтому, когда вы знаете, что у вас будет мальчик, то ваши волосы становятся гуще и объемнее», — сказала она.

В январе мастер-парикмахер салона красоты Josh Wood в Лондоне Джеймс Прайс опроверг миф о вреде окрашивания волос для беременных. По словам специалиста, данная процедура является безопасной. В то же время он отметил, что некоторые его клиентки предпочитают окрашивать пряди не раньше 12-ой недели беременности.