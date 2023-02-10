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14:52, 10 февраля 2023Россия

Минобороны доложило об уничтожении до 60 украинских военных под Херсоном

МО России доложило об уничтожении до 60 военнослужащих ВСУ на херсонском направлении

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российская армия на херсонском направлении за сутки уничтожила до 60 украинских военнослужащих. Об этом доложил журналистам в пятницу, 10 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что на данном направлении были уничтожены одна гаубица «МСТА-Б» и две гаубицы Д-30.

По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области удалось разбить склад боеприпасов противника.

9 февраля российское ведомство отчитывалось об уничтожении гаубицы «МСТА-Б» и трех минометов Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Кроме того, в районах херсонских населенных пунктов Николаевка и Чернобаевка были поражены четыре склада боеприпасов противника.

До этого Минобороны сообщало об уничтожении гаубиц Д-30 и «Акация» на херсонском направлении в районе населенных пунктов Качкаровка и Днепровское.

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Анна Щербакова
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