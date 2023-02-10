Минобороны доложило об уничтожении до 60 украинских военных под Херсоном
Российская армия на херсонском направлении за сутки уничтожила до 60 украинских военнослужащих. Об этом доложил журналистам в пятницу, 10 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Представитель ведомства также отметил, что на данном направлении были уничтожены одна гаубица «МСТА-Б» и две гаубицы Д-30.
По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области удалось разбить склад боеприпасов противника.
9 февраля российское ведомство отчитывалось об уничтожении гаубицы «МСТА-Б» и трех минометов Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Кроме того, в районах херсонских населенных пунктов Николаевка и Чернобаевка были поражены четыре склада боеприпасов противника.
До этого Минобороны сообщало об уничтожении гаубиц Д-30 и «Акация» на херсонском направлении в районе населенных пунктов Качкаровка и Днепровское.