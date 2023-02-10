Минобороны доложило об уничтожении до 60 украинских военных под Херсоном

МО России доложило об уничтожении до 60 военнослужащих ВСУ на херсонском направлении

Российская армия на херсонском направлении за сутки уничтожила до 60 украинских военнослужащих. Об этом доложил журналистам в пятницу, 10 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что на данном направлении были уничтожены одна гаубица «МСТА-Б» и две гаубицы Д-30.

По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области удалось разбить склад боеприпасов противника.

9 февраля российское ведомство отчитывалось об уничтожении гаубицы «МСТА-Б» и трех минометов Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Кроме того, в районах херсонских населенных пунктов Николаевка и Чернобаевка были поражены четыре склада боеприпасов противника.

До этого Минобороны сообщало об уничтожении гаубиц Д-30 и «Акация» на херсонском направлении в районе населенных пунктов Качкаровка и Днепровское.