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14:14, 10 февраля 2023Мир

Канада заблокировала расширение консульства России

Посол России в Оттаве Степанов заявил, что Канада заблокировала расширение консульства

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство Канады заблокировало инициативу Москвы по расширению консульства в стране, блокируя гражданам России доступ к консульским услугам. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, сообщает РИА Новости.

«Команда [премьер-министра страны Джастина] Трюдо все это заблокировала. Несмотря на декларации о приверженности политике мультикультурализма, она блокирует доступ россиян к консульским услугам», — заявил дипломат о невозможности расширения консульского присутствия.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Оттава отправила Украине первый из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2. «Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы», — заявила она.

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Виктория Кондратьева
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