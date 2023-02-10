Посол ответил на слова США о «тихой гавани» для киберпреступников в России

Посол Антонов назвал лживыми слова США о «тихой гавани» для киберпреступников в России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на слова США о том, что Россия является «тихой гаванью» для киберпреступников. Комментарий опубликован в Telegram-канале посольства.

Антонов назвал утверждения американской стороны лживыми и безответственными. «Все это — неотъемлемый элемент развязанной против нас гибридной войны», — добавил он.

Посол добавил, что у него складывается впечатление, будто «у американского казначейства не осталось другой работы, кроме подведения под санкции россиян», а сами обвинения никакой аргументации и доказательств. «Судя по всему, здесь пытаются создать видимость борьбы с киберпреступностью перед американскими налогоплательщиками», — заявил Антонов.

Ранее Анатолий Антонов назвал передачу Киеву все более мощных вооружений целенаправленной эскалацией конфликта со стороны Вашингтона. По мнению дипломата, таким образом США побуждают Украину к нападению на российские регионы.

