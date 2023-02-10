Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:52, 10 февраля 2023Мир

Посол ответил на слова США о «тихой гавани» для киберпреступников в России

Посол Антонов назвал лживыми слова США о «тихой гавани» для киберпреступников в России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на слова США о том, что Россия является «тихой гаванью» для киберпреступников. Комментарий опубликован в Telegram-канале посольства.

Антонов назвал утверждения американской стороны лживыми и безответственными. «Все это — неотъемлемый элемент развязанной против нас гибридной войны», — добавил он.

Посол добавил, что у него складывается впечатление, будто «у американского казначейства не осталось другой работы, кроме подведения под санкции россиян», а сами обвинения никакой аргументации и доказательств. «Судя по всему, здесь пытаются создать видимость борьбы с киберпреступностью перед американскими налогоплательщиками», — заявил Антонов.

Ранее Анатолий Антонов назвал передачу Киеву все более мощных вооружений целенаправленной эскалацией конфликта со стороны Вашингтона. По мнению дипломата, таким образом США побуждают Украину к нападению на российские регионы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
После взрыва на «Северном потоке» заметили самолет-разведчик США
В США заявили об устойчивости экономики России перед санкциями
Сомнолог предупредила об опасности сна рядом со смартфоном
Живущая в Турции россиянка раскрыла признаки «отурчанивания» соотечественников
Сценарист «Чебурашки» ответил на обвинения Певцова в чудовищной диверсии
США упростили процесс получения военной помощи для Грузии
Макрон оценил необходимость поставок истребителей Украине
В России предрекли ухудшение обстановки в Прибалтике после расширения НАТО
Парень полюбил смотреть на секс своей девушки с другими мужчинами
Раскрыт смысл «народного» названия Ростокинского акведука в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.