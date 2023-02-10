Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 10 февраля 2023Наука и техника

Перечислены самые продаваемые консоли в истории

ArsTechica: Sony PlayStation 2 осталась самой продаваемой консолью в истории

Фото: Charles Sims / Unsplash

Перечислены самые популярные игровые консоли на рынке. Об этом сообщает издание ArsTechica.

Журналисты сослались на свежий отчет Nintendo, из которого следует, что к началу 2023 году японская компания продала 122,55 миллиона единиц консолей Switch. Исходя из этих данных, авторы скорректировали топ самых востребованных игровых приставок за всю историю.

Благодаря высоким продажам актуальная консоль Nintendo Switch оказалась на третьем месте рейтинга. На второй позиции разместилась Nintendo DS, которая была реализована тиражом 154 миллиона единиц. На первой позиции осталась PlayStation 2, которая вышла на рынок в 2000 году. Всего Sony удалось продать 155 миллионов штук PS2.

По словам специалистов, Nintendo Switch осталась единственной консолью в топ-3, которая до сих пор находится в продаже. Девайс вышел в 2017 году, сейчас неизвестно, когда японская компания выпустит новое поколение приставки. «Продажи Switch в последнее время заметно замедлились, и если эта тенденция сохранится, это может подтолкнуть Nintendo к созданию преемника», — заключили журналисты.

В начале февраля Sony рассказала о достижении рекордной отметки в продаже PlayStation 5. По данным корпорации, за квартал было реализовано 7,1 миллиона приставок — это самый высокий показатель за всю историю консоли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Киев захотел использовать британские ракеты для ударов по Крыму
Стало известно о возможном концерте в Лужниках после послания Путина
Россиянкам раскрыли способы избавиться от электризации волос зимой
Перечислены самые продаваемые консоли в истории
В США выступили против военной и финансовой помощи Украине
14 человек вызволили из-под завалов после взрыва газа в доме в Новосибирске
Россия перенаправила почти четверть экспорта в дружественные страны
В России обвинили ЕС в желании подобраться к ресурсам Центральной Азии
В ЛНР заявили об иностранных наемниках вблизи Артемовска
В Запорожье сообщили о крупнейшей атаке с февраля прошлого года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.