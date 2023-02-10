Перечислены самые продаваемые консоли в истории

ArsTechica: Sony PlayStation 2 осталась самой продаваемой консолью в истории

Перечислены самые популярные игровые консоли на рынке. Об этом сообщает издание ArsTechica.

Журналисты сослались на свежий отчет Nintendo, из которого следует, что к началу 2023 году японская компания продала 122,55 миллиона единиц консолей Switch. Исходя из этих данных, авторы скорректировали топ самых востребованных игровых приставок за всю историю.

Благодаря высоким продажам актуальная консоль Nintendo Switch оказалась на третьем месте рейтинга. На второй позиции разместилась Nintendo DS, которая была реализована тиражом 154 миллиона единиц. На первой позиции осталась PlayStation 2, которая вышла на рынок в 2000 году. Всего Sony удалось продать 155 миллионов штук PS2.

По словам специалистов, Nintendo Switch осталась единственной консолью в топ-3, которая до сих пор находится в продаже. Девайс вышел в 2017 году, сейчас неизвестно, когда японская компания выпустит новое поколение приставки. «Продажи Switch в последнее время заметно замедлились, и если эта тенденция сохранится, это может подтолкнуть Nintendo к созданию преемника», — заключили журналисты.

В начале февраля Sony рассказала о достижении рекордной отметки в продаже PlayStation 5. По данным корпорации, за квартал было реализовано 7,1 миллиона приставок — это самый высокий показатель за всю историю консоли.