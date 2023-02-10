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20:00, 10 февраля 2023Мир

В США заинтересовались возобновлением переговоров по ядерному оружию с Россией

Госдеп США: Вашингтон заинтересован в возобновлении переговоров по ДСНВ с Россией

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Вашингтон крайне заинтересован в возобновлении переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, а также в продолжении взаимных инспекций на стратегических объектах. Об этом заявила замглавы Госдепа США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс, сообщает РИА Новости.

«США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией, с тем чтобы вновь вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции», — заявила она. По ее словам, Вашингтон готов изучить все способы для продолжения диалога.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация с возобновлением инспекций в рамках ДСНВ пока не представляется возможной. По его словам, сложно вообразить офицеров Вооруженных сил США, которые проводят осмотр и проверку российских военных объектов, будучи представителями стороны в конфликте на Украине.

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Виктория Кондратьева
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