Названа улица Москвы с самым большим предложением ультрадорогих квартир

Больше всего квартир в Москве с «квадратом» от миллиона рублей обнаружили на улице Усачева

В январе 2023 года локацией Москвы с наибольшим объемом предложения квартир на вторичном рынке со стоимостью квадратного метра от миллиона рублей оказалась улица Усачева. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики Zavidov Realty.

По данным экспертов, на этой улице для покупки доступны 166 ультрадорогих лотов. За шесть месяцев их число уменьшилось на 81 объект — летом 2022 года в продаже находились 247 таких квартир. Снижение показателя стало наиболее значительным за указанный период среди всех исследуемых улиц.

Второй локацией по количеству элитной «вторички», где стоимость «квадрата» стартует от миллиона рублей, эксперты назвали улицу Ефремова — на ней находится 140 подобных лотов. За последние полгода их количество выросло на 19 квартир. Замкнули тройку 1-й Красногвардейский проезд и переулок Коробейников, где расположены по 50 квартир, цена квадратного метра которых установлена на уровне в один миллион рублей и выше.

Наиболее значительный рост объема предложений элитных готовых квартир за последние шесть месяцев был зафиксирован на Погодинской улице — плюс 27 объектов, до 37 к началу 2023 года. Всего, по словам аналитиков, в Москве для покупки доступны более 1,9 тысячи ультрадорогих лотов, где «квадрат» оценен в сумму от миллиона рублей и более. За полгода их объем предложения уменьшился на 5,75 процента или 117 объектов.

«Сегодня на рынок ультрадорогих объектов Москвы влияют два фактора. Во-первых, общее снижение цен, во-вторых — тренд на распродажу активов, в том числе дорогого жилья ввиду неясности перспектив. Сейчас не совсем корректно говорить об экспозиционных ценах, гораздо правильнее оперировать ценами реальных сделок. Если кто-то сейчас выставит на продажу квартиру, например, в Некрасовке по 800 тысяч за "квадрат", это не означает, что цены на жилье в этом районе взлетели в четыре раза», — пояснил основатель компании Zavidov Realty Юрий Завидов.

По его словам, в случае реальной необходимости продажи жилья собственник сможет сделать покупателю скидку в размере 20-30 процентов от первоначальной суммы. Завидов добавил, что, несмотря на то, что спрос на ультрадорогие квартиры в Москве снижается, интерес к ним по-прежнему сохраняется.

В феврале аналитики компании Touch описали типичного покупателя высокобюджетного жилья в России. По их данным, его в основном покупают люди старше 40-45 лет — на их долю приходится 70 процентов. При этом чаще всего подобные клиенты вносят всю сумму сразу или делают крупный первоначальный взнос по ипотеке.