В ЛНР заявили об активизации диверсантов ВСУ на двух направлениях

Марочко: диверсанты ВСУ активизировались на купянском и краснолиманском направлениях

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом заявил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На купянском и краснолиманском направлении отмечена работа диверсионно-разведывательных групп ВФУ (Вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

По его словам, численность ДРГ составляет до десяти человек. Марочко уточнил, что они хорошо экипированы, а также имеют современные виды связи и наблюдения, и добавил: «характер их поведения говорит о хорошей выучке, специализированной подготовке и высокой квалификации».

8 февраля врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ДРГ ВСУ терпят неудачу при попытке попасть на левобережную часть региона водным путем. Как он утверждает, они пытаются пересечь Днепр ночью, надеясь, что их не обнаружат. Однако наблюдение за рекой очень плотное, что делает попадание на левый берег практически невозможным.