Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:35, 10 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об активизации диверсантов ВСУ на двух направлениях

Марочко: диверсанты ВСУ активизировались на купянском и краснолиманском направлениях

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом заявил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На купянском и краснолиманском направлении отмечена работа диверсионно-разведывательных групп ВФУ (Вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

По его словам, численность ДРГ составляет до десяти человек. Марочко уточнил, что они хорошо экипированы, а также имеют современные виды связи и наблюдения, и добавил: «характер их поведения говорит о хорошей выучке, специализированной подготовке и высокой квалификации».

8 февраля врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ДРГ ВСУ терпят неудачу при попытке попасть на левобережную часть региона водным путем. Как он утверждает, они пытаются пересечь Днепр ночью, надеясь, что их не обнаружат. Однако наблюдение за рекой очень плотное, что делает попадание на левый берег практически невозможным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Турции под завалами обнаружили мать и ребенка из России без признаков жизни
Зеленский рассказал Дуде о дипломатическом турне по Европе
Рой Джонс раскритиковал решение сборной США пропустить чемпионат мира по боксу
Появились подробности гибели ребенка в московском детсаду
Стилист назвал главные тренды в одежде на весну и лето
Умер первый премьер-министр Казахстана
В Хмельницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова
Названы районы Москвы с самым дорогим жильем
На шоссе в Москве мужчину насмерть придавило двумя грузовиками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.