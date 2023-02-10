Джулия Фокс вышла в свет в непривычном образе и удивила фанатов

Модель Джулия Фокс появилась на вечеринке в Нью-Йорке в оверсайз-куртке и юбке

Американская актриса и модель Джулии Фокс вышла в свет в непривычном образе и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость появилась на вечеринке, посвященной открытию Недели моды в Нью-Йорке. Манекенщица выбрала для мероприятия комплект одежды светло-зеленого цвета, состоящий из оверсайз-куртки и юбки с молнией на запахе. Ее образ дополняли рваная футболка, черные ботинки на массивной подошве, сумка удлиненной формы и чокер с шипами. При этом она сделала легкий макияж с акцентом на губы, добавив светло-коричневый блеск, а свои волосы распустила и уложила назад.

Читатели портала удивились внешнему виду Фокс, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Вау, я в шоке! Джулия носит теперь одежду, а не просто обрезки», «Боже, неужели она наконец-то одетая», «Джулия Фокс — загадка для меня. То она раздета, то одета... Не поймешь», «Хоть в одежде, но все равно выглядит неряшливой», «Непривычно ее видеть такой», — высказывались они.

Ранее Джулия Фокс приняла участие в показе люксового бренда Alexander Wang в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Знаменитость прошлась по подиуму на дефиле, которое состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в блестящем оверсайз-пиджаке, надетом поверх прозрачного мини-платья. На размещенных кадрах видно, что ткань наряда демонстрирует голую грудь телезвезды.