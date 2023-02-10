Стало известно об условиях содержания Фургала в СИЗО

Правозащитница Меркачева усомнилась, что Фургала отправят в колонию в Хабаровском крае

С учетом отношения к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в регионе, его не отправят туда в колонию, потому что будут подозревать лояльность тюремщиков. Об этом заявила правозащитница Ева Меркачева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала об условиях содержания Фургала.

Условия содержания сейчас

10 февраля стало известно, что Люберецкий городской суд Московской области приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию двух убийств и покушение на конкурентов в 2004-2005 годах.

Сейчас Фургал содержится в СИЗО «Лефортово» Ева Меркачева правозащитница

«В Лефортово все камеры по два человека. Долгое время Фургал содержится с одним и тем же сокамерником — это бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов. Они с ним сидят уже больше двух лет. Это какой-то рекорд, потому что обычно в Лефортово меняют сокамерников», — сообщила Меркачева.

Правозащитница отметила, что мужчины хорошо друг к другу относятся. Ни разу между ними не было стычек, добавила она.

«По уровню интеллекта они вполне подходят. Было бы странно, если бы Фургала посадили к террористу, который бы плохо говорил по-русски. Мы бы расценили это как давление. Потому что общение ограничивается только одним сокамерником. И если сокамерник говорит на другом языке или другой веры, то это усложняет ситуацию и делает практически пыточными условия проживания человека», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Условия содержания после вступления в силу приговора

Также Меркачева рассказала, что уже известно, что Фургал и команда его адвокатов будут подавать апелляцию.

Фургал не согласен с решением. Он не признает себя виновным Ева Меркачева правозащитница

«Это означает, что приговор не вступает в законную силу, и Фургала не должны никуда перемещать из Лефортово. Практика, когда заключенных из обычных московских СИЗО перемещают до вступления приговора в законную силу в другие регионы, на мой взгляд, незаконная. В Лефортово такого нет», — сообщила правозащитница.

Его оставят там же, и он будет ждать апелляцию. Возможно, на это уйдет от полугода до года. Очень редко в последнее время апелляции рассматривают в течение нескольких недель или двух-трех месяцев, поделилась собеседница «Ленты.ру».

После апелляции его уже переместят в зависимости от решения. Если апелляция подтвердит, что решение суда было законным, то его отправят в колонию строгого режима, которые есть практически в каждом регионе Ева Меркачева правозащитница

«Скорее всего, Фургала отправят в образцово-показательную колонию, потому что к нему приковано очень много внимания, и в тюрьме должно быть все правильно. Иначе потом об этом все узнают, поскольку и адвокаты будут к нему ездить, и письма ему пишут со всей страны. Это точно не будет Хабаровский регион. Хотя наш закон предусматривает, что отбывать наказание человек должен по месту жительства. Но с учетом огромной любви к нему в регионе, его туда не отправят, потому что будут подозревать лояльность тюремщиков», — подытожила правозащитница.

2 февраля присяжные признали экс-губернатора виновным в организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, совершенном в 2004-2005 годах. Фургал в последнем слове просил присяжных об оправдании, настаивая на своей невиновности.