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20:53, 10 февраля 2023Путешествия

Решившую «окультурить» жителей Гоа россиянку обвинили в черной магии

Россиянка и белорус показали спектакль на Гоа и были обвинены в черной магии

Фото: Abhimanyu Jhingan / Unsplash

Россиянку Ольгу Каменскую и белоруса Николу Вранича, показавших спектакль для жителей Гоа, обвинили в черной магии. Подробности публикует индийская газета Hindustan Times.

По информации издания, группа артистов, решивших «окультурить» гоанцев, подготовила театральную постановку на русском языке, основанную на истории индийского короля Викрамадитьи.

Местные чиновники не оценили спектакль и сорвали очередное представление в Северном Гоа, посчитав, что иностранцы на сцене проводят оккультный ритуал. «Мы были уверены, что они творили какую-то черную магию — все одетые в черное, прыгающие вверх и вниз и танцующие под удары барабанов. Мы не допустим никакой черной магии», — пояснил ситуацию член совета старейшин деревни Сагар Тильве.

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В свою очередь артисты опровергли обвинения и заявили, что их неправильно поняли. Кроме того, выступление было ранее согласовано с местными властями. «Мы хотим прояснить возникшее во время нашего выступления недоразумение в виде слуха о "черной магии". Мы просто театральные артисты. Честно говоря, мы убиты горем из-за того, что наши усилия почтить эту древнюю индийскую историю были встречены с такой резкостью, — высказалась россиянка. — Мы просто исполнители, которые любят Индию и ее богатое наследие».

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой, который отправился путешествовать по Индии, сходил с приятелем подстричься в местную парикмахерскую и рассказал о впечатлениях. Путешественник заказал стрижку и окрашивание, однако также парикмахер без предупреждения начал наносить ему маску для чистки лица. 

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Валентина Процкова
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