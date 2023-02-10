В Нидерландах оказались заблокированы около 43 тысяч грузов для России

Посол Шульгин: в Роттердаме заблокировано около 43 тысяч грузов для России и Белоруссии

По состоянию на конец 2022 года в порту Роттердама было заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия и Белоруссия. Об этом сообщил российский посол в Нидерландах, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин, передает РИА Новости.

По его словам, торговое представительство России в стране организовало работу по содействию доставке грузов до конечного адресата. Дипломат уточнил, что в общей сложности оказана помощь в отношении свыше сотни грузоотправлений.

Шульгин также добавил, что ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами существенно затруднена. В частности, прекращено прямое авиасообщение, запрещены заход российских судов в европейские порты, а также въезд на территорию Европейского союза грузовых автомобилей с российскими номерами.

Ранее сообщалось, что единственная партия удобрений, которую Россия безвозмездно передала Малави при посредничестве ООН, спустя почти пять месяцев так и не достигла пункта назначения.