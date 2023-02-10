Генпрокуратура отдала под суд хакеров за торговлю в даркнете данными россиян

В суд Ленобласти передали дело хакеров о торговле в даркнете краденными данными россиян

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о торговле украденными из ФНС, ПФР, МВД и банков персональными данными россиян в даркнете «Гидра». Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Материалы в отношении хакеров, являющихся фигурантами дела, переданы во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу. По делу проходят Сергей Юрцовский, Андрей Садырев, Анжелика Мартыненко и Дмитрий Любич. Им вменяется организация преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну.

По версии следствия, с февраля 2018 по февраль 2020 года обвиняемые копировали личную информацию граждан России из баз данных налоговой службы, Пенсионного фонда России, Бюро кредитных историй, МВД России и банков. Впоследствии они выложили на продажу в «Гидре» персональные сведения о 6,5 тысячах россиян.