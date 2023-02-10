Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:07, 10 февраля 2023Силовые структуры

Генпрокуратура отдала под суд хакеров за торговлю в даркнете данными россиян

В суд Ленобласти передали дело хакеров о торговле в даркнете краденными данными россиян

Фото: unsplash

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о торговле украденными из ФНС, ПФР, МВД и банков персональными данными россиян в даркнете «Гидра». Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Материалы в отношении хакеров, являющихся фигурантами дела, переданы во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу. По делу проходят Сергей Юрцовский, Андрей Садырев, Анжелика Мартыненко и Дмитрий Любич. Им вменяется организация преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну.

По версии следствия, с февраля 2018 по февраль 2020 года обвиняемые копировали личную информацию граждан России из баз данных налоговой службы, Пенсионного фонда России, Бюро кредитных историй, МВД России и банков. Впоследствии они выложили на продажу в «Гидре» персональные сведения о 6,5 тысячах россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсоне
В США объяснили скрытый смысл слов Байдена о поддержке Украины
Депутат Рады заявил о претензиях партии Зеленского к главе Минобороны Украины
Пострадавший при взрыве газа в российском кафе мужчина скончался в больнице
Опубликована карта боевых действий на Украине
Карл III появился на публике в дырявых носках
Украинские власти сообщили о повреждении железнодорожного вокзала в Херсоне
В Новой Москве рабочий упал в шахту лифта и погиб
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки
Учитель российской школы заставил детей есть бумагу на уроке и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.