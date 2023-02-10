Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 10 февраля 2023Россия

Стало известно об обстреле приграничного российского региона из HIMARS

Mash: ВСУ обстреляли Брянскую область ракетами РСЗО HIMARS

Фото: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, ВСУ выпустили около десяти ракет по селу Зерново Суземского района. В результате несколько домов получили незначительные повреждения.

О пострадавших не сообщается. При этом, губернатор региона Александр Богомаз не подтвердил факт удара по поселку из РСЗО — по его словам, обстрел велся из миномета.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны Брянской области сбила украинский беспилотник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал пять проблем Байдена на президентском посту
ВСУ обстреляли из минометов приграничный российский регион
Описаны последствия прекращения поставок вооружения Украине из США
Зеленский встретился с королем Бельгии
Хакеры взломали Reddit
Стали известны названия новых станций метро Москвы
Мэр Хмельницкого заявил о взрыве в городе
В Харькове и Киеве сообщили о новых взрывах
Врач раскрыла действенный способ избавиться от жира на животе и боках
Стало известно об обстреле приграничного российского региона из HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.