Стало известно об обстреле приграничного российского региона из HIMARS

Mash: ВСУ обстреляли Брянскую область ракетами РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, ВСУ выпустили около десяти ракет по селу Зерново Суземского района. В результате несколько домов получили незначительные повреждения.

О пострадавших не сообщается. При этом, губернатор региона Александр Богомаз не подтвердил факт удара по поселку из РСЗО — по его словам, обстрел велся из миномета.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны Брянской области сбила украинский беспилотник.