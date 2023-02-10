Стало известно об обстреле приграничного российского региона из HIMARS
Mash: ВСУ обстреляли Брянскую область ракетами РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, ВСУ выпустили около десяти ракет по селу Зерново Суземского района. В результате несколько домов получили незначительные повреждения.
О пострадавших не сообщается. При этом, губернатор региона Александр Богомаз не подтвердил факт удара по поселку из РСЗО — по его словам, обстрел велся из миномета.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны Брянской области сбила украинский беспилотник.