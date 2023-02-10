Тело беженца из Йемена нашли у границы Белоруссии и Польши

В Белоруссии у границы с Польшей нашли тело 19-летнего беженца из Йемена

В Пружанском районе Белоруссии, у границы с Польшей, нашли тело беженца из Йемена, сообщил 10 февраля Следственный комитет республики.

Следователи сообщили, что погибшему было 19 лет. Они также опубликовали фото его паспорта, однако с заштрихованными данными.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. СК утверждает, что йеменца вытеснили на белорусскую сторону польские пограничники.

В конце декабря сообщалось о другом случае гибели беженца на границе двух стран. Белорусские силовики обнаружили вблизи границы тело гражданина Того. Утверждалось, что иностранца перетащили с территории Польши.