Офицер Марочко заявил об иностранных наемниках в городе Часов Яр вблизи Артемовска

В городе Часов Яр вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут) заметили иностранных наемников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие разговаривающие в основном на английском языке», — сказал он.

Марочко допустил, что эти люди являются иностранными наемниками, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, они одеты в форменную одежду, без знаков различия. Кроме того, Марочко подчеркнул, что военнослужащие имеют стрелковое оружие образца НАТО.