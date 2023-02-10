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08:54, 10 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об иностранных наемниках вблизи Артемовска

Офицер Марочко заявил об иностранных наемниках в городе Часов Яр вблизи Артемовска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В городе Часов Яр вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут) заметили иностранных наемников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие разговаривающие в основном на английском языке», — сказал он.

Марочко допустил, что эти люди являются иностранными наемниками, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, они одеты в форменную одежду, без знаков различия. Кроме того, Марочко подчеркнул, что военнослужащие имеют стрелковое оружие образца НАТО.

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Кристина Есикова
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