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19:05, 10 февраля 2023Силовые структуры

Насмерть сбившему 11-летнюю девочку на остановке россиянину вынесли приговор

Суд в Екатеринбурге приговорил к двум годам колонии водителя, насмерть сбившего подростка

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Алексею Белькову, сбившему насмерть 11-летнюю девочку на остановке. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Водителя признали виновным по части 3 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ и приговорили к двум годам колонии-поселения. Кроме того, россиянина лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года 11 месяцев, а также обязали выплатить родственникам погибшей миллион рублей в качестве морального вреда.

Следствие и суд установили, что в конце марта 2022 года Бельков, управляя автомобилем BMW, превысил скорость в два раза и при попытке избежать столкновения с другим автомобилем выехал на остановку, где находилась потерпевшая. В результате наезда подросток скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае арестовали полицейского, сбившего пешехода на перекрестке.

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Илона Палей
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