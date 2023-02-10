Насмерть сбившему 11-летнюю девочку на остановке россиянину вынесли приговор

Суд в Екатеринбурге приговорил к двум годам колонии водителя, насмерть сбившего подростка

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Алексею Белькову, сбившему насмерть 11-летнюю девочку на остановке. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Водителя признали виновным по части 3 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ и приговорили к двум годам колонии-поселения. Кроме того, россиянина лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года 11 месяцев, а также обязали выплатить родственникам погибшей миллион рублей в качестве морального вреда.

Следствие и суд установили, что в конце марта 2022 года Бельков, управляя автомобилем BMW, превысил скорость в два раза и при попытке избежать столкновения с другим автомобилем выехал на остановку, где находилась потерпевшая. В результате наезда подросток скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае арестовали полицейского, сбившего пешехода на перекрестке.