Премьер Италии призвала всех лидеров Евросоюза встретиться с Зеленским

Reuters: премьер Италии Мелони призвала всех лидеров Евросоюза встретиться с Зеленским

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала всех лидеров 27 стран Евросоюза встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы итальянского правительства, «политически неверным» является проведение встреч Зеленского исключительно с главами Франции и Германии, игнорируя остальные страны европейского сообщества.