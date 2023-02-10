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15:16, 10 февраля 2023Мир

Премьер Италии призвала всех лидеров Евросоюза встретиться с Зеленским

Reuters: премьер Италии Мелони призвала всех лидеров Евросоюза встретиться с Зеленским
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала всех лидеров 27 стран Евросоюза встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы итальянского правительства, «политически неверным» является проведение встреч Зеленского исключительно с главами Франции и Германии, игнорируя остальные страны европейского сообщества.

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Глеб Бажуткин
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