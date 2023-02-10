Байден заявил о планах на президентские выборы 2024 года

Президент США Байден заявил, что пока не готов решиться на участие в выборах 2024 года

Президент США Джо Байден рассказал о планах на президентские выборы 2024 года. Его слова приводит CNN.

«Я просто пока не готов решиться на это. Может быть, знаете, я буду участвовать и буду разбит, или, если я буду участвовать, я выиграю. Я имею в виду, что не руководствуюсь этим. Я не основываюсь на этом, когда принимаю решение», — заявил политик в ответ на вопрос, что мешает ему принять решение о выдвижении своей кандидатуры.

Ранее стало известно о сокращении числа американцев, которые смотрят обращение лидера страны. Уточняется, что аудитория Байдена сократилась почти на 30 процентов за год. При этом отмечается, что в речи он затронул такие вопросы, как изменение налоговой политики и сокращение госдолга США.

До этого глава государства заявлял, что у него нет проблем со здоровьем, которые могли бы ему помешать исполнять свои обязанности.