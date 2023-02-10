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21:40, 10 февраля 2023Мир

США выразили обеспокоенность закрытостью Китая по вопросу ядерных арсеналов

Замглавы Госдепа Дженкинс: закрытость Китая по вопросу ядерных арсеналов беспокоит США

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Заместитель главы Госдепартамента США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что закрытость Китая по вопросу ядерных арсеналов беспокоит Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай укрепляет военные и ядерные возможности, и это беспокоит. Мы не видим открытости относительно этого процесса», — сказала она.

Ранее Дженкинс заявила, что Вашингтон крайне заинтересован в возобновлении переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, а также в продолжении взаимных инспекций на стратегических объектах.

9 февраля президент США Джо Байден оценил отношения с Китаем после инцидента со «шпионским шаром», который сбили Соединенные Штаты. Он указал, что они сильно не пострадали после происшествия. Он добавил, что не имел возможности лично побеседовать с китайским коллегой во время недавнего инцидента с аэростатом.

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Марина Совина
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