США выразили обеспокоенность закрытостью Китая по вопросу ядерных арсеналов

Замглавы Госдепа Дженкинс: закрытость Китая по вопросу ядерных арсеналов беспокоит США

Заместитель главы Госдепартамента США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что закрытость Китая по вопросу ядерных арсеналов беспокоит Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай укрепляет военные и ядерные возможности, и это беспокоит. Мы не видим открытости относительно этого процесса», — сказала она.

Ранее Дженкинс заявила, что Вашингтон крайне заинтересован в возобновлении переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, а также в продолжении взаимных инспекций на стратегических объектах.

9 февраля президент США Джо Байден оценил отношения с Китаем после инцидента со «шпионским шаром», который сбили Соединенные Штаты. Он указал, что они сильно не пострадали после происшествия. Он добавил, что не имел возможности лично побеседовать с китайским коллегой во время недавнего инцидента с аэростатом.

