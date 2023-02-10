Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 10 февраля 2023Россия

Российского ребенка забрали в больницу с перелом кости из центра отдыха

В Ленобласти трехлетнего мальчика госпитализировали с переломом кости из центра отдыха

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленинградской области трехлетнего мальчика забрали в больницу с переломом берцовой кости из центра активного отдыха «Туутари-Парк». Об этом сообщил телеканалу 78.RU источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, ребенок упал на склоне горнолыжного курорта. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Сейчас следователи в российском регионе начали устанавливать обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик получил перелом грудины в детском саду №138 в Самаре. Одна из воспитательниц пояснила, что ребенка на прогулке ударила девочка.

Родители пострадавшего обратились в полицию, в дошкольном учреждении также проводили проверку.

До этого воспитательница детсада в подмосковной Лобне избила трехлетнюю девочку на прогулке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию
Кремль допустил появление новых категорий приглашенных на послании Путина
ООН призвала отменить часть санкций против Сирии для доставки гумпомощи
Песков пообещал помочь пострадавшей от землетрясения Сирии
В Кремле ответили на вопрос о прямой линии с Путиным
В России отреагировали на сообщения о передаче Киеву координат для ударов от США
Парикмахер раскрыла способы определить беременность по волосам
В Кремле озвучили темы послания Путина Федеральному Собранию
Небензя назвал условия продолжения зерновой сделки
Часть лидеров ЕС отказали Зеленскому в поставках оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.