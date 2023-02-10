Российского ребенка забрали в больницу с перелом кости из центра отдыха
В Ленинградской области трехлетнего мальчика забрали в больницу с переломом берцовой кости из центра активного отдыха «Туутари-Парк». Об этом сообщил телеканалу 78.RU источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, ребенок упал на склоне горнолыжного курорта. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали.
Сейчас следователи в российском регионе начали устанавливать обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик получил перелом грудины в детском саду №138 в Самаре. Одна из воспитательниц пояснила, что ребенка на прогулке ударила девочка.
Родители пострадавшего обратились в полицию, в дошкольном учреждении также проводили проверку.
До этого воспитательница детсада в подмосковной Лобне избила трехлетнюю девочку на прогулке.