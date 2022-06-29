В российском детсаду четырехлетнему мальчику сломали грудину

Четырехлетний мальчик получил перелом грудины в детском саду в Самаре

Четырехлетний мальчик получил перелом грудины в детском саду № 138 в Самаре. О случившемся мать пострадавшего воспитанника рассказала KP.RU.

Россиянка отметила, что ее сын часто возвращался из дошкольного учреждения в слезах. А однажды ночью ребенок, по словам женщины, начал биться в конвульсиях и хвататься за грудь.

Когда родители доставили мальчика в больницу, выяснилось, что у него образовался большой отек на груди. Рентгеновские снимки показали перелом грудины.

Жительница Самары обратилась за разъяснениями в детский сад. После этого одна из воспитательниц вспомнила, что ребенка на прогулке ударила девочка.

Сотрудница указала, что мальчик жаловался на боль, но помощи она оказывать ребенку не стала. Мать пострадавшего воспитанника тогда поговорила с заведующей детсада, но та не применила никаких мер к своей сотруднице.

Россиянка уже обратилась в полицию. В дошкольном учреждении начали проводить проверку.

Ранее воспитательница детсада в подмосковной Лобне избила трехлетнюю девочку на прогулке. Произошедшее засняли на камеру прохожие. По их словам, россиянка ударила девочку по лицу из-за того, что та сорвала цветок.

Глава пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева заверила, что по данному факту начата проверка.