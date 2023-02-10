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15:00, 10 февраля 2023Экономика

Акции создателя группы BTS подскочили

Акции создателя K-pop группы BTS подскочили после решения о покупке конкурента

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Акции создателя популярной K-pop группы BTS музыкального агентства Hybe подскочили после публичного решения компании выкупить долю в 39,8 процента в акционерном капитале своего главного конкурента — крупнейшего в Южной Корее развлекательного холдинга SM Entertainment. Об этом сообщает телеканал CNBC.

После объявления о сделке акции Hybe показали рост на 6 процентов на фондовой бирже в Сеуле. Однако на момент написания материала их цена, напротив, упала на 1,5 процента до 195,3 тысячи вон (154 доллара). При этом стоимость ценных бумаг SM Entertainment выросла на 16,5 процента, до 114,7 тысячи вон (90 долларов).

Согласно южнокорейскому реестру корпоративных документов, Hybe купит 14,8 процента в SM Entertainment в ближайшее время у ее основателя Ли Су Мана, а затем приобретет еще 25 процентов бумаг у других инвесторов. Таким образом, после закрытия сделки в марте 2023 года, Hybe станет крупнейшим акционером SM.

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Основатели BTS намереваются изменить подход к корпоративному управлению компанией и увеличить ее ценность для акционеров. При этом топ-менеджеры SM выступили против внешнего вмешательства в их деятельность, передает Bloomberg. Они посчитали решение Hybe купить акции «враждебным поглощением» и призвали акционеров поддержать их видение развития компании, отказавшись от прошлого, где вся корпоративная власть «была сосредоточена в руках одного человека».

В декабре 2022 года стало известно, что вокалист BTS Джин (настоящее имя — Ким Сокчин) начал службу по призыву в армии Южной Кореи. Согласно действующему законодательству Южной Кореи, все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Альтернативная служба предоставляется исполнителям народной и классической музыки, а также олимпийским чемпионам.

Данил Дмитриев
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