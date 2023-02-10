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09:20, 10 февраля 2023Россия

Неизвестные украли инвалидную коляску у десятилетней россиянки с ДЦП

В Березовском неизвестные украли инвалидную коляску у десятилетней девочки с ДЦП

Фото: Shutterstock

В Березовском Свердловской области неизвестные украли инвалидную коляску у десятилетней девочки с детским церебральным параличом (ДЦП). О происшествии рассказала мать россиянки, передает портал Е1.

Женщина пояснила, что после вечерней прогулки с дочерью они оставили коляску в сложенном виде в подъезде дома.

Мать ребенка также отметила, что украденная инвалидная коляска стоит около 100 тысяч рублей. Девочке ее предоставило государство. По словам жительницы Березовского, они три года живут в этом доме, и никогда ничего подобного раньше не происходило.

Женщина уже написала заявление в полицию.

В августе 2022 года сообщалось, что четверо жителей Владикавказа жестоко избили мужчину с ДЦП после того, как он попросил их не ругаться матом. После происшествия сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.

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Анна Щербакова
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