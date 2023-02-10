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13:53, 10 февраля 2023Ценности

Звезда The Last of Us осудила обругавшую ее полноту в сериале модель

Актриса Мелани Лински осудила модель Карри, которая обругала ее фигуру в The Last of Us

Кадр: сериал «Одни из нас»

Новозеландская актриса Мелани Лински осудила победительницу шоу «Топ-модель по-американски» Эдрианну Карри, которая обругала ее внешний вид в сериале The Last of Us («Одни из нас»). Об этом сообщает New York Post.

Известно, что знаменитость сыграла в популярном шоу роль героини Кэтлин — лидера повстанцев, свергнувших официальную власть в постапокалиптическом мире. По мнению Карри, крупное телосложение Лински не подходит под описание данного персонажа, в связи с чем на ее место следовало нанять другую актрису, например, звезду «Терминатора» Линду Хэмилтон.

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«Полнота Лински скорее демонстрирует то, в каких удобных условиях существует ее героиня в постапокалиптическом мире», — написала Карри в посте в своем Twitter-аккаунте. Лински, в свою очередь, пристыдила манекенщицу из-за критики в сторону ее фигуры, после которого последняя удалила публикацию из упомянутой социальной сети.

В то же время Карри отреагировала на ответ актрисы и заявила, что считает ее фигуру идеальной, однако все еще неподходящей для воина. «Актеры, воспринимающие критику персонажей как личные нападки, просто сногсшибательны. Еще раз — я говорила о вымышленном персонаже», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что за два дня первую серию The Last of Us посмотрели более 10 миллионов человек.

The Last Of Us — американский постапокалиптический телесериал канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус.

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Майя Пономаренко
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