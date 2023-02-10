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18:19, 10 февраля 2023Ценности

Адвокат Lerchek высказался о возможном наказании для обманувшей ее стилистки

Адвокат Lerchek Мушаилов заявил, что его клиенты не хотят реального срока для Янковской
Эльвира Янковская

Эльвира Янковская. Кадр: Клуб WN / YouTube

Адвокат блогерши Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина) Михаил Мушаилов высказался в интервью Super по поводу наказания, которое судья может назначить стилистке Эльвире Янковской, обманувшей инфлюэнсера на миллионы рублей.

4 февраля Янковская вновь стала подозреваемой по уголовному делу о хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере. Женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, и поместили под домашний арест.

Юрист заявил, что его клиенты желают взыскать с экс-работницы имущественную и моральную компенсацию, но при этом не хотят, чтобы ее приговорили к реальному сроку. «Закон и квалификация преступления, которое вменяется Эльвире, предусматривают лишение свободы. Однако если суд вынесет такое решение, я буду пытаться его обжаловать. Надеюсь, что мои доверители меня поддержат. Я не считаю, что за подобное деяние человек должен отбывать срок в тюрьме», — высказался он.

О махинациях Янковской Lerchek рассказала 19 августа. Тогда блогер разместила серию сторис, в которых рассказала, что стилистка полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера. Впоследствии Чекалина объединилась с другими пострадавшими и написала на бывшую сотрудницу заявление в полицию по статьям 146 и 159 («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество») УК РФ.

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Майя Пономаренко
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