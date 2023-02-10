В ДНР заявили об очень тяжелой ситуации в Марьинке

Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил об очень тяжелой ситуации в Марьинке

Обстановка в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР) остается очень тяжелой. Об этом советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил на площадке «Амурмедиафорума-2023», передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент российские военные проламывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте. Он также предположил, что город может перейти под контроль ВС России уже в ближайшее время.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял о поступающих из Марьинки «хороших сигналах». При этом он отмечал, что Киев продолжает перебрасывать туда дополнительные резервы.