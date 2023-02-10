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23:57, 10 февраля 2023Бывший СССР

В Молдавии назвали причину роспуска правительства страны

Депутат Мариан: правительство Молдавии «перезагрузили» из-за рисков в сфере безопасности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Молдавии решили, что правительство Молдавии нужно распустить, чтобы кабмин стал более дисциплинированным и лучше реагировал на угрозы в области безопасности. Такую причину назвал депутат парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы решились на перегрузку, чтобы установить больше дисциплины, сделать акцент на безопасность, на экономику, а также нашу стратегическую цель по евроинтеграции. Вот что стояло за этим решением», — заявил Мариан в эфире телеканала Pro TV.

Новый кабинет министров, по его словам, должен быть сформирован как можно скорее и немедленно приступить к работе, чтобы «обеспечить мир и безопасность, отклонить угрозы и риски для безопасности Молдавии».

В пятницу, 10 февраля, стало известно об отставке главы кабинета министров Молдавии Натальи Гаврилицы. Вскоре президент страны Майя Санду выдвинула нового кандидата на пост главы правительства республики. Им стал секретарь Высшего совета безопасности Молдавии Дорин Речан.

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Марина Совина
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