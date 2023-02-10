Путин поручил направить миллиарды рублей на перевод котельных на биотопливо

Путин поручил направить 15 миллиардов рублей на перевод котельных с мазута на биотопливо

В России собираются направить миллиарды рублей на перевод котельных с мазута на пеллеты — биотопливо, получаемое из древесных отходов. Такое поручение дал правительству президент Владимир Путин, сообщает РБК.

«Предлагаю в ближайшие два года выделить не менее 15 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных. Имею в виду их перевод на топливные гранулы, пеллеты», — заявил Путин. Президент добавил, что источник выделения этих средств есть, и Минфин знает об инициативе.

Путин напомнил, что в 2022 году российские лесопромышленные предприятия столкнулись с трудностями на фоне западных санкций. «Ухудшилась в целом мировая конъюнктура рынка деревообработки — это, пожалуй, самая главная причина. Да и, как мы знаем, европейский рынок закрылся для наших компаний. В итоге все это привело к снижению производства в отрасли», — пояснил президент. Поэтому необходимо поддержать компании, которые инвестируют в глубокую переработку леса, и расширить использование биотоплива в жилищно-коммунальной сфере.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что древесные пеллеты создавались в основном для экспорта на европейские рынки — на фоне ограничений в России образовался избыток мощностей. «Мы проработали c Минстроем возможность перевода муниципальных мазутных котельных на этот экологичный вид биотоплива. Необходимое оборудование у нас производится», — отметил глава ведомства. По словам Мантурова, Минпромторг и Минстрой видят потенциал перевода с мазута на биотопливо как минимум для 60 котельных.

При этом Путин подчеркнул, что такой переход должен быть экономически обоснованным и целесообразным. «Здесь имеет смысл фиксировать условия поставок [пеллет] "вдолгую", что даст компаниям ЖКХ стабильные закупочные цены, а производителям биотоплива обеспечит объемы сбыта», — добавил президент.

Производство пеллет в России снизилось почти на 20 процентов по итогам 2022 года, до 2,07 миллиона тонн. Самое большое падение наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе (минус 32 процента, до 789,1 тысячи тонн), а на Дальнем Востоке, напротив, отметили рост в полтора раза, до 341,1 тысячи тонн.

