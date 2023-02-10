Российский десантник рассказал о предотвращенном прорыве группы ВСУ в ЛНР

РИА Новости: российские десантники предотвратили прорыв группы военных ВСУ в ЛНР

Десантники Вооруженных сил РФ уничтожили в ЛНР группу украинских военных, пытавшихся прорваться в тыл российских войск. Об этом агентству РИА Новости сообщил командир подразделения с позывным Лесник.

По его словам, семь украинских военных во время наступления двух парашютно-десантных рот пытались обойти эти подразделения с левого фланга, но были замечены. По противнику открыли огонь из АГС (автоматический гранатомет станковый) и минометов.

«Отработали на дистанции 600 метров одной "улиткой" (магазин автоматического гранатомета)», — сообщил российский военный.

8 февраля командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что ВСУ продолжают попытки прорыва в Артемовск, в том числе с целью забрать «нерядовых раненых». «Не обычных раненых, а таких высокопоставленных, которые принадлежат блоку НАТО. Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наемников», — рассказал он.