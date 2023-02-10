55-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для журнала

55-летняя актриса Памела Андерсон снялась без макияжа для журнала WWD

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон приняла участие в съемке для журнала Women's Wear Daily (WWD). Соответствующие снимки появились на сайте издания.

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась для обложки глянца в тиаре бренда Fred Leighton, украшенной бриллиантами. На размещенном снимке видно, что знаменитость запечатлена без макияжа.

В интервью с журналистами Андерсон рассказала, что любит свою естественную внешность. «Мне нравится видеть мои веснушки. Я люблю, когда мои волосы не уложены. Мне нравится свежее лицо, а не всевозможные инъекции — они на меня не действуют», — отметила актриса и призналась, что принимает свой возраст.

Ранее Памела Андерсон показала содержимое своей сумки и удивила фанатов. На снятом для журнала Vogue ролике звезда продемонстрировала на камеру каждую вещь из тех, что она постоянно носит с собой. Среди предметов оказались консилер, веер, масло, румяна, духи, солнечные очки, бальзам для губ, а также небольшая коробка с витаминами.