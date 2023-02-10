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02:41, 10 февраля 2023Россия

Собачников захотели обязать выкидывать отходы питомцев в бумажные пакеты

«Известия»: экологи хотят обязать собачников выкидывать отходы питомцев в бумажные пакеты

Фото: Oscar Sutton / Unsplash

Российское экологическое общество предлагает обязать владельцев собак использовать для уборки за питомцами во время прогулок бумажные пакеты. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что за последние три года в России на 21 процент увеличилось число собак. Рост количества питомцев приводит к увеличению объема производимых ими отходов — в случае собак это уже практически 4 миллиона тонн ежегодно, отметили экологи. Часть хозяев пренебрегает уборкой за животными во время выгула, что приносит дискомфорт окружающим. Особенно остро эта проблема проявляется весной, когда везде начинаются субботники.

Однако некоторые владельцы животных подходят к этому более ответственно и не забывают убирать за своими любимцами, говорится в материале. Для этих целей они используют полиэтиленовые пакеты, которые потом нельзя отделить от органических отходов, что приводит к загрязнению окружающей среды. В связи с этим экологи предложили пользоваться бумажными пакетами, поскольку их можно будет впоследствии переработать в компост.

Ранее сообщалось о возможности добиться компенсации морального вреда из-за громкого лая соседских собак. Уточнялось, что наказание для собачников предусмотрено только при повторных инцидентах.

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Варвара Кузьмина
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