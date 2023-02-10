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10:29, 10 февраля 2023Силовые структуры

61-летний россиянин забил бутылкой до смерти сожительницу и ее друга из ревности

В Новом Уренгое осудят пенсионера, забившего до смерти бутылкой сожительницу и ее приятеля

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Новом Уренгое суд рассмотрит дело 61-летнего местного жителя об убийстве 46-летнего мужчины и сожительницы. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 октября 2022 года фигурант увидел, как его возлюбленная выпивает с другом. Он разозлился и избил соперника стеклянной бутылкой, нанеся смертельные ранения. Затем пенсионер напал на женщину. Она скончалась спустя два дня от полученных травм.

В квартире задержанного при обыске также нашли три емкости с дымным порохом.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») и части 1 статьи 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Приморье осудят пронзившего кочергой подругу и забившего до смерти арестованного мужчину.

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Екатерина Власова
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61-летний россиянин забил бутылкой до смерти сожительницу и ее друга из ревности
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