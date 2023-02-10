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12:05, 10 февраля 2023Из жизни

Модель две недели не ходила в туалет и потеряла сознание от боли

Британская модель Барвайз терпела две недели, не ходила в туалет и упала в обморок
Emmerald Barwise

Emmerald Barwise. Кадр: DailyMail

Британская модель Эммеральд Барвайз потеряла сознание во время фотосессии после того, как много дней не ходила в туалет. Об этом сообщает Daily Mail.

Модель стесняется ходить в туалет вне дома и считает нормальным не испражняться несколько дней или недель. Ранее она часто страдала от вздутия живота во время съемок, что затрудняло рабочий процесс. Однажды Барвайз воздерживалась от посещения туалета в течение двух недель и в результате упала в обморок от боли.

Раньше я просто терпела и считала такие ощущения нормой. Как выяснилось, это не так. Теперь я беспокоюсь, не будет ли из-за этого непоправимых последствий

Эммеральд Барвайзмодель

Чтобы решить проблемы с пищеварением, Барвайз обратилась за помощью к диетологу Софи Медлин. Та порекомендовала ей сократить употребление таких продуктов, как чеснок и лук. По ее мнению, это поможет избавиться от вздутия живота.

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Диетолог также дала несколько советов, как правильно сидеть на унитазе. По словам Медлин, если сесть под углом 60 градусов, проще расслабить мышцы прямой кишки и уменьшить напряжение при мочеиспускании.

Ранее сообщалось, что в Мексике грабитель попался полицейским, пока справлял нужду в туалете. Его застали сидящим на унитазе со смартфоном в руках.

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Алиса Удовик
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