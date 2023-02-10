Захарова отметила равнодушие лидеров ЕС к военным преступлениям Украины

Захарова: никто в ЕС не задал вопросы Зеленскому про расстрел российских военнопленных

Саммит Украина — ЕС прошел на фоне новостей о новых расстрелах российских военнопленных бойцами ВСУ, и никто из лидеров ЕС не задал украинскому президенту Владимиру Зеленскому вопросы о правомерности таких инцидентов. О равнодушии европейских политиков к военным преступлениям Киева заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, сообщает РИА Новости.

«И эти дни аплодировали своему выкормышу, которого, как в цирке, показывали в натовских странах... И весь этот цирк, который был устроен, проходил на фоне сообщений о том, как подчиненные Зеленскому вооруженные формирования расстреливают военнопленных. Никто ни в одном зале, где проходил смотр этого чудовища, не задавал ни одного вопроса относительно того, сколько крови невинных гражданских, детских жизней на руках у Зеленского», — отметила она.

Ранее в сети распространился ролик, на котором видно, что человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он, и затем стреляет ему в голову. Всего на видео запечатлены трое пленных.

9 февраля Следственный комитет России заявил, что будет расследован факт предположительного расстрела ВСУ троих российских военнопленных. Следователи установят обстоятельства произошедшего и круг причастных к преступлению лиц.