Польша объяснила закрытие погранперехода с Белоруссией

Польша объяснила закрытие погранперехода с делом осужденного в Белоруссии журналиста

Варшава увязывает закрытие погранперехода с Белоруссией с вынесенным в республике приговором польскому репортеру Анджею Почобуту. Таким образом соответствующее решение объяснил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина в эфире телеканала TVN24.

Высказываясь о закрытии погранперехода, представитель ведомства напомнил о суде над Почобутом. Политик раскритиковал действия Минска и назвал вынесенный вердикт по делу символическим приговором в отношении героя-журналиста.

«Решение [закрыть погранпереход] рациональное, гарантирующее безопасность польскому государству. (...) Напомню, что эти действия не направлены против поляков, хотя мы рекомендуем гражданам не выезжать в Белоруссию», — заключил Ясина и выразил надежду, что указанные меры не коснутся польских граждан и бизнесменов.

Приговор гражданину Белоруссии польского происхождения Почобуту был вынесен в среду, 8 февраля, Гродненским областным судом. Активиста незарегистрированного Союза поляков в Белоруссии осудили на восемь лет колонии усиленного режима. Его задержали весной 2021 года и впоследствии признали виновным в публичных призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности республики, а также в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды.

Погранпереход в Бобровниках прекратит работать в пятницу, 10 февраля, с 12:00 (14:00 мск). О соответствующем решении ранее доложил глава МВД Польши Мариуш Каминьский. Это решение он объяснил интересами государственной безопасности.