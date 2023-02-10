Россиянин обокрал пожилую мать и бросил гранату в полицейских при задержании

Под Иркутском 62-летний мужчина украл у матери 10 тыс. руб. и бросил гранату в полицейских

В Иркутской области 62-летний мужчина обокрал пожилую мать и оказал сопротивление при задержании. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным ведомства, фигурант решил украсть у матери 10 тысяч рублей. Он взял сумму из заначки родственницы, однако она вызвала правоохранителей.

Когда сотрудники МВД приехали с задержанным в квартиру, чтобы изъять краденую наличку, тот достал две гранаты и стал угрожать силовикам. Затем россиянин сбежал. Спустя час полицейские снова нашли фигуранта, тогда он бросил в них боеприпас. Оказалось, что это страйкбольная граната.

Сейчас злоумышленник задержан.

Ранее стало известно, что в Башкирии женщина избила деревянной лопатой сожителя и приехавшего к ним полицейского.