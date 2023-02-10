В Кремле ответили на вопрос о прямой линии с Путиным

Песков заявил, что прямая линия с Путиным состоится, но ее сроков пока нет

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится, но ее сроков пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что формат прямой линии востребован и по-прежнему находится на повестке дня. «Безусловно, он состоится, по времени пока ориентировать не можем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что 21 февраля Путин огласит послание Федеральному Собранию. Глава государства сделает акцент на специальной военной операции, а также поднимет темы экономики и социальной сферы.

