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08:43, 10 февраля 2023Россия

Судимый россиянин выследил 17-летнюю девушку и ломился к ней в квартиру

В Ачинске ранее судимый мужчина выследил 17-летнюю девушку и ломился к ней в квартиру

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Ачинске Красноярского края ранее судимый мужчина выследил 17-летнюю девушку и ломился к ней в квартиру. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

По данным издания, россиянка зашла в подъезд и обратила внимание на незнакомца. который шел за ней. Девушка успела забежать в лифт, однако мужчина поднялся за ней следом по лестнице.

Напуганная жительница Ачинска заперлась в квартире, но оставила ключи снаружи. Ее преследователь воспользовался этим и долго дергал за ручку двери, требуя, чтобы девушка ему открыла.

На крики на лестничной клетке выбежали соседи. Они сумели скрутить мужчину, а позже передали его полицейским. Удалось установить, что мужчине 44 года, он имеет несколько судимостей.

В январе сообщалось, что в Казани неизвестный подкараулил 36-летнюю женщину во дворе дома и до смерти забил молотком.

Полицейские организовали поиск сообщников мужчины и начали устанавливать мотивы преступления.

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Анна Щербакова
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