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09:56, 10 февраля 2023Россия

Россиянин решил угодить матери и жестоко избил бывшую девушку

Житель Новокузнецка жестоко избил и порезал ножом бывшую девушку, чтобы угодить матери

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Новокузнецка жестоко избил и порезал ножом бывшую девушку, чтобы угодить матери. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

По информации издания, все происходило в жилом доме по улице Тольятти. Россиянин не сразу решился на такой поступок. Он дважды приходил к экс-возлюбленной.

В первый визит он разозлился и ранил девушку ножом в руку. Позже житель Новокузнецка напал на нее с кулаками.

«Какой-то изверг, избивая свою бывшую девушку, снимал все на видео. Для мамы... Из контекста понятно, что и приказ на жестокие действия дала родительница», — отметил автор опубликованного поста.

Предположительно, девушка успела отправить аудиосообщение друзьям и таким образом сумела спастись.

Сотрудники полиции заинтересовались ситуацией и начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина избил и едва не задушил девушку за отказ впустить его в подъезд дома. По факту случившегося была организована проверка.

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Анна Щербакова
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