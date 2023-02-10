Россиянин решил угодить матери и жестоко избил бывшую девушку

Житель Новокузнецка жестоко избил и порезал ножом бывшую девушку, чтобы угодить матери

Житель Новокузнецка жестоко избил и порезал ножом бывшую девушку, чтобы угодить матери. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

По информации издания, все происходило в жилом доме по улице Тольятти. Россиянин не сразу решился на такой поступок. Он дважды приходил к экс-возлюбленной.

В первый визит он разозлился и ранил девушку ножом в руку. Позже житель Новокузнецка напал на нее с кулаками.

«Какой-то изверг, избивая свою бывшую девушку, снимал все на видео. Для мамы... Из контекста понятно, что и приказ на жестокие действия дала родительница», — отметил автор опубликованного поста.

Предположительно, девушка успела отправить аудиосообщение друзьям и таким образом сумела спастись.

Сотрудники полиции заинтересовались ситуацией и начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина избил и едва не задушил девушку за отказ впустить его в подъезд дома. По факту случившегося была организована проверка.