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14:21, 10 февраля 2023Мир

Россия пообещала отслеживать размещение ракет США в Японии

В МИД заявили, что Москва будет отслеживать размещение гиперзвуковых ракет США в Японии

Фото: Toru Yamanaka / Getty Images

Москва будет отслеживать действия властей США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, предает РИА Новости.

Дипломат отметила, что информация о ракетах требует дополнительной проверки. При этом она добавила, что отсутствие официальных опровержений подобной деятельности от Вашингтона красноречиво говорит само за себя.

«Намерены внимательнейшим образом отслеживать любые приготовления к практической реализации упомянутых планов, начало их осуществления будет означать для нас качественное изменение региональной ситуации в области безопасности, которое будет иметь проекцию и на глобальную стратегическую стабильность», — пообещала Захарова.

Ранее Захарова оценила вероятность обсуждения заключения мирного договора между Россией и Японией. «Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

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Виктория Кондратьева
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