Путин призвал расселять россиян из аварийных домов в деревянные заводские

Путин поручил с 2023 года расселять граждан из аварийных домов в деревянные заводские

Президент России Владимир Путин призвал с 2023 года начать использовать деревянные малоэтажки заводского изготовления в качестве объектов для расселения россиян из аварийных домов. Подобное поручение он дал во время совещания в Архангельске по вопросам развития лесопромышленного комплекса, сообщает агентство ТАСС.

«Уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья», — отметил президент в пятницу, 10 февраля. По его мнению, подобная мера может оказаться удобной и эффективной для большого числа регионов и многих граждан. Владимир Путин поручил правительству и министерству строительства вместе с регионами заняться проработкой данных вопросов.

Во время того же совещания Путин также поручил производить в России большее количество деревянных домов. Глава государства попросил правительство подготовить набор конкретных мер, которые должны позволить поддержать промышленный выпуск деревянных домокомплектов.