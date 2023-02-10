Россиянин из мести сжег дом друга после ссоры с девушкой

В Канске россиянин предстанет перед судом за сожженный из ревности дом приятеля

В городе Канске 51-летний россиянин предстанет перед судом за поджог дома своего знакомого. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, между влюбленными произошла ссора. Некоторое время спустя обвиняемый решил наладить отношения с девушкой и приехал к ней мириться, но выяснил, что она уже начала жить с их общим другом. Тогда тот приехал к деревянному дому приятеля, убедился, что внутри никого нет, и зажег на веранде набитую бумагой коробку.

Расположенный на улице Зои Космодемьянской дом сгорел полностью. Общий ущерб составил почти 725 тысяч рублей. «Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его. В ходе допроса поджигатель дал признательные показания», — сообщает краевое управление МВД. Дело направлено в суд.

Ранее в Санкт-Петербурге к 14 годам колонии приговорили 42-летнего россиянина, убившего и расчленившего друга из ревности.