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10:02, 10 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ рассказала о сборе данных участников СВО иностранными спецслужбами

ФСБ: иностранные спецслужбы собирают информацию об участниках СВО через почтовые сервисы

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Иностранные спецслужбы собирают данные об участниках специальной военной операции (СВО) через российские почтовые сервисы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Подобные факты фиксируются с августа 2022 года. Злоумышленники по электронной почте рассылают в организации и учреждения фальшивые запросы якобы от имени органов госвласти, касающиеся граждан России, участвующих в СВО, мобилизованных и тех, кто приехал в Россию из Украины.

В ФСБ призвали бдительнее проверять подобные обращения через официальные порталы ведомств и дожидаться официального подтверждения от представителей госорганов.

1 декабря 2022 года ФСБ предупредила о возросшем в Московском регионе количестве случаев телефонного мошенничества, причем аферисты пытаются не только завладеть денежными средствами россиян, но и склонить их к совершению террористических преступлений под предлогом оказания помощи спецслужбам. В результате оперативных мероприятий установлено, что большинство телефонных звонков поступает с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия правоохранительных органов России. Мошенники представляются сотрудниками ФСБ и служб безопасности банков.

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Любовь Ширижик
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