ФСБ рассказала о сборе данных участников СВО иностранными спецслужбами

ФСБ: иностранные спецслужбы собирают информацию об участниках СВО через почтовые сервисы

Иностранные спецслужбы собирают данные об участниках специальной военной операции (СВО) через российские почтовые сервисы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Подобные факты фиксируются с августа 2022 года. Злоумышленники по электронной почте рассылают в организации и учреждения фальшивые запросы якобы от имени органов госвласти, касающиеся граждан России, участвующих в СВО, мобилизованных и тех, кто приехал в Россию из Украины.

В ФСБ призвали бдительнее проверять подобные обращения через официальные порталы ведомств и дожидаться официального подтверждения от представителей госорганов.

1 декабря 2022 года ФСБ предупредила о возросшем в Московском регионе количестве случаев телефонного мошенничества, причем аферисты пытаются не только завладеть денежными средствами россиян, но и склонить их к совершению террористических преступлений под предлогом оказания помощи спецслужбам. В результате оперативных мероприятий установлено, что большинство телефонных звонков поступает с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия правоохранительных органов России. Мошенники представляются сотрудниками ФСБ и служб безопасности банков.