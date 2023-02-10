Посол указал на страх голландцев работать с крымскими музеями по золоту скифов

Посол: голландские адвокаты боятся работать с Крымом по золоту скифов из-за санкций

Голландские адвокаты боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о «скифском золоте» из-за санкций Европейского союза. Об этом заявил посол России в Нидерландах, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, передает РИА Новости.

Он отметил, что участие голландских адвокатов в подобном разбирательстве обязательно, однако они в большинстве своем боятся работать с российскими юридическими и физическими лицами. «Можно предположить, что позиции крымских музеев, выступающих стороной в процессе, значительно ухудшились в прошлом году из-за сложностей в поиске юристов, способных и готовых представлять их интересы в суде», — добавил дипломат.

Шульгин также обратил внимание на то, что одно только подобное обстоятельство позволяет вести речь о нарушении принципа равенства сторон и надлежащего отправления правосудия.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Нидерландов примет решение о скифском золоте из Крыма в сентябре 2023 года.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама установил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано ей. Так, судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.