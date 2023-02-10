Россия призвала Запад снять санкции с Сирии

МИД России призвал Запад снять санкции с Сирии на фоне землетрясений

Россия призывает Запад снять санкции, действующие в отношении Сирии, на фоне произошедшего ранее масштабного землетрясения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга (доступен на YouTube).

По ее мнению, западные государства политизированно подходят к вопросу оказания помощи пострадавшим в результате природных катаклизмов, что затрудняет процесс ликвидации последствий со стороны других стран.

«Мы призываем незамедлительно пересмотреть эту антигуманную позицию. (...) Еще раз подчеркиваем востребованность срочной международной помощи Сирии в тесной координации с правительством Сирии», — призвала Захарова.

Дипломат назвала поведение Запада противоречащим нормам человеческой морали — на ее взгляд, заявление о том, что помощь не может быть оказана из-за действующих санкций, представляет собой бесчеловечную логику.

Ранее с аналогичным призывом выступила региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН на Ближнем Востоке Корин Флейшер. Она предложила отменить часть санкций против Сирии для доставки гуманитарной помощи в страну, так как наложенные ограничения мешают ввозу необходимых после землетрясения товаров.