Шансы России получить компенсацию за подрыв «Северных потоков» оценили

Политолог Кортунов исключил возможность компенсаций России за подрыв «Северных потоков»

В случае официального предъявления обвинений Соединенным Штатам за подрывы «Северных потоков» России не стоит ожидать получения компенсаций от Вашингтона, заявил в комментарии «Ленте.ру» генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Если это (официальное предъявление обвинений США за диверсии на «Северных потоках». — прим. «Ленты.ру») произойдет, то юридических последствий для США не будет. США будут отрицать свою причастность, ссылаться на отсутствие доказательной базы — едва ли даже будет серьезно обсуждаться вопрос компенсаций. Это мы видим уже сейчас по реакции на расследование: доминирующая позиция Вашингтона заключается в том, чтобы все отрицать. Если же США официально обвинят в диверсиях, то будет то же самое», — объяснил специалист.

Эксперт также усомнился в том, что США получится привлечь к ответственности даже в случае участия международного сообщества и соответствующих судебных инстанций.

Вопрос в том, какие доказательства будут предъявлены. Случай сложный, и следы найти трудно Андрей Кортунов политолог

«Теоретически можно было бы обратиться в международный арбитражный суд, но, поскольку сейчас деятельность таких органов очень политизирована, ожидать каких-либо быстрых решений будет трудно. Если какое-то расследование и будет проведено, то вполне вероятно, что оно будет длительным и не приведет к результатам. Кроме того, США не признают решения, принятые судами других юрисдикций», — добавил Кортунов.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет призвал выставить счет США за подрыв «Северных потоков». По мнению парламентария, нужно рассмотреть возможность ареста счетов и активов всех причастных к диверсии на газопроводах.

Поводом для заявления Шеремета стало исследование американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который опубликовал статью о подрыве на «Северных потоках», в которой обвинил США в причастности к диверсиям. По его мнению, операцию провели Военно-морские силы страны, для установки бомб использовались подлодки.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже сообщалось, что германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран.