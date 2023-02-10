Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:48, 10 февраля 2023Мир

Шансы России получить компенсацию за подрыв «Северных потоков» оценили

Политолог Кортунов исключил возможность компенсаций России за подрыв «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

В случае официального предъявления обвинений Соединенным Штатам за подрывы «Северных потоков» России не стоит ожидать получения компенсаций от Вашингтона, заявил в комментарии «Ленте.ру» генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Если это (официальное предъявление обвинений США за диверсии на «Северных потоках». — прим. «Ленты.ру») произойдет, то юридических последствий для США не будет. США будут отрицать свою причастность, ссылаться на отсутствие доказательной базы — едва ли даже будет серьезно обсуждаться вопрос компенсаций. Это мы видим уже сейчас по реакции на расследование: доминирующая позиция Вашингтона заключается в том, чтобы все отрицать. Если же США официально обвинят в диверсиях, то будет то же самое», — объяснил специалист.

Эксперт также усомнился в том, что США получится привлечь к ответственности даже в случае участия международного сообщества и соответствующих судебных инстанций.

Вопрос в том, какие доказательства будут предъявлены. Случай сложный, и следы найти трудно

Андрей Кортуновполитолог

«Теоретически можно было бы обратиться в международный арбитражный суд, но, поскольку сейчас деятельность таких органов очень политизирована, ожидать каких-либо быстрых решений будет трудно. Если какое-то расследование и будет проведено, то вполне вероятно, что оно будет длительным и не приведет к результатам. Кроме того, США не признают решения, принятые судами других юрисдикций», — добавил Кортунов.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет призвал выставить счет США за подрыв «Северных потоков». По мнению парламентария, нужно рассмотреть возможность ареста счетов и активов всех причастных к диверсии на газопроводах.

Материалы по теме:
Фунт лиха. Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
Фунт лиха.Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
10 октября 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023

Поводом для заявления Шеремета стало исследование американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который опубликовал статью о подрыве на «Северных потоках», в которой обвинил США в причастности к диверсиям. По его мнению, операцию провели Военно-морские силы страны, для установки бомб использовались подлодки.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже сообщалось, что германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсоне
Метрополитен-музей изменил национальность художника Архипа Куинджи
Посольство США в Москве обвинили в призывах к свержению власти в России
Акции создателя группы BTS подскочили
Знаменитый модельер решил продать дом спустя две недели после покупки
Проекты Disney исчезнут с российских видеосервисов в марте 2023 года
Девочка-подросток приняла сердечный приступ за первую любовь
ЦБ значительно ухудшил прогноз по ценам на российскую нефть
В США начали еще одно расследование против Neuralink Илона Маска
Волочкова рассказала о проблемах со здоровьем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.