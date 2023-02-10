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20:52, 10 февраля 2023Среда обитания

Москвичи стали реже интересоваться покупкой жилья в одной европейской стране

Spain-Real.Estate: москвичи стали реже интересоваться покупкой жилья в Испании

Фото: unsplash

В 2022 году спрос со стороны москвичей на приобретение недвижимости в Испании упал на 32,33 процента относительно 2021 года. О том, что жители столицы стали реже интересоваться покупкой жилья в одной европейской стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Spain-Real.Estate.

Эксперты отметили, что по итогам декабря прошедшего года число обращений, связанных с приобретением недвижимости в Испании, уменьшилось на 29,3 процента по сравнению с ноябрем того же года. По их словам, показатель снижается на протяжении двух месяцев подряд. Кроме того, относительно декабря 2021-го в двенадцатом месяце 2022-го отрицательная динамика спроса составила 67,43 процента, а по сравнению с декабрем 2020-го — 54,45 процента.

Специалисты добавили, что наиболее активным месяцем прошлого года в рамках московского спроса на недвижимость в Испании стал февраль. В тот период количество запросов было почти вдвое (на 87,17 процента) выше, чем среднемесячный результат за весь 2022 год.

В январе эксперты портала Spain-Real.Estate обнаружили десятки доступных для покупки квартир дешевле пяти миллионов рублей в популярном у россиян испанском городе Торревьехе. По их данным, самый доступный на тот момент вариант можно было приобрести за 3,3 миллиона рублей по актуальному на момент выхода релиза курсу валют.

Полина Кислицына
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