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05:07, 10 февраля 2023Забота о себе

Парень полюбил смотреть на секс своей девушки с другими мужчинами

Metro: девушка пожаловалась на парня, полюбившего смотреть на ее секс с другими мужчинами

Фото: Shutterstock

Если извращенные сексуальные фантазии человека идут вразрез с предпочтениями его партнера, этому необходимо противостоять, считают клинический психолог Ангарад Рудкин и автор книг о сексе Джеймс Макконнаки. В статье для Metro они дали совет девушке, чей парень принуждает ее к сексу с посторонними.

Девушка пожаловалась им на своего парня, полюбившего смотреть, как она занимается сексом с другими мужчинами. Для поиска секс-партнеров пара отправляется в бары подальше от своего дома. «К ровесникам он меня жутко ревнует, поэтому я должна отдаваться только 50-60-летним мужчинам, — рассказала она. — Не поймите меня неправильно, мне это нравится. При этом понятно, что это не совсем нормальное поведение. И я уверена, что друзья и семья будут в шоке, если о таком узнают».

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Рудкин отметил, что его больше волнует не то, почему парень себя так ведет, а то, почему девушка соглашается исполнять его прихоти. «Похоже, вы соглашаетесь на секс со зрелыми мужчинами только ради удовольствия вашего партнера. Если вы действительно этого хотите, то в сексе по обоюдному согласию между взрослыми людьми нет ничего плохого. Однако не стоит соглашаться на все только из-за страха потерять парня», — объяснил психолог.

Макконаки добавил, что отношения в паре производят тревожное впечатление, так как партнер ставит девушку в рискованное положение.

Вы убедили себя, что секс с незнакомцами — это нормально, но похоже, что парень вами манипулирует

Джеймс Макконнакиавтор книг о сексе

Рудкин предположил, что у девушки с подобным поведением могли быть детские травмы. «Может быть, вас воспитали, убеждая, что ваши потребности не важны?» — спросил он.

«Не спрашивайте: "Почему он такой?" Спросите себя: "Почему я такая?" Ответив на этот вопрос, вы узнаете, что делать дальше», — резюмировал МакКонаки.

Ранее Ангарад Рудкин объяснил причину сексуального влечения к женщинам-доминатрикс. Он рассказал, что тяга к властным женщинам характерна для мужчин с детской травмой.

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Алиса Дмитриева
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