Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:26, 10 февраля 2023Забота о себе

Названы указывающие на опасные болезни изменения на языке

Стоматолог Окойе: язык желтоватого оттенка может быть признаком проблем с печенью

Фото: PxHere

Здоровый язык должен быть светло-розового цвета, и любые изменения на нем свидетельствуют о развитии опасных болезней. Некоторые недуги, на которые может указывать состояние языка, британский врач-стоматолог Ученна Окойе назвала изданию The Sun.

Специалистка сообщила, что творожистые белые пятна на языке с высокой долей вероятности являются проявлением молочницы. Спровоцировать это заболевание полости рта могут антибиотики, ингаляторы от астмы или препараты против гипертонии. В качестве еще одной причины появления белых пятен на языке Окойе назвала ослабление иммунитета из-за диабета или рака.

Материалы по теме:
По зубам Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
По зубамДревние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
6 февраля 2018
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля 2018

По словам стоматолога, не менее опасно изменение оттенка языка на желтоватый, так как это означает, что у человека есть скрытые проблемы с печенью. В то же время, если его цвет стал синим или фиолетовым, это может быть признаком проблем с сердцем.

Среди прочих тревожных сигналов Окойе выделила кровоточивость десен, являющуюся признаком воспалительного процесса в полости рта, и сухость во рту, которая может быть спровоцирована кариесом, заболеваниями десен и приемом антидепрессантов. Также насторожить должны долго не проходящие язвочки на слизистой.

Виновниками язв во рту могут быть стресс, гормоны, аллергия или дефицит железа, фолиевой кислоты, витамина В12, а употребление определенных кислых или острых продуктов может усугубить их состояние. Однако, если они не проходят дольше трех-четырех недель, их необходимо проверить у врача

Ученна ОкойеВрач-стоматолог

Ранее стоматолог, доктор медицинских наук Лариса Кисельникова развеяла популярные мифы о здоровье зубов. По словам специалиста, утверждение, что стоматологические проблемы вызваны исключительно генетикой, ошибочно. В частности, одной из самых распространенных патологий зубов является кариес. Общепризнанно, что это инфекционное, диетозависимое и связанное с микробной биопленкой заболевание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Словакии выступило за поставки истребителей Украине
Пригожин назвал сроки выхода к границам республик Донбасса
Названа улица Москвы с самым большим предложением ультрадорогих квартир
«Спартак» стал победителем Зимнего Кубка РПЛ
В российском регионе мужчина зарезал супругу и покончил с собой
Обнаружен ключевой фактор жировой болезни печени
Экс-сотрудник российского исправительного центра получил взятку от осужденного
Полиция выловила из океана груз кокаина весом в 3,2 тонны
Решившую «окультурить» жителей Гоа россиянку обвинили в черной магии
Прекращение обсуждения мирного договора России с Японией объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.