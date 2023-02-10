Названы указывающие на опасные болезни изменения на языке

Стоматолог Окойе: язык желтоватого оттенка может быть признаком проблем с печенью

Здоровый язык должен быть светло-розового цвета, и любые изменения на нем свидетельствуют о развитии опасных болезней. Некоторые недуги, на которые может указывать состояние языка, британский врач-стоматолог Ученна Окойе назвала изданию The Sun.

Специалистка сообщила, что творожистые белые пятна на языке с высокой долей вероятности являются проявлением молочницы. Спровоцировать это заболевание полости рта могут антибиотики, ингаляторы от астмы или препараты против гипертонии. В качестве еще одной причины появления белых пятен на языке Окойе назвала ослабление иммунитета из-за диабета или рака.

По словам стоматолога, не менее опасно изменение оттенка языка на желтоватый, так как это означает, что у человека есть скрытые проблемы с печенью. В то же время, если его цвет стал синим или фиолетовым, это может быть признаком проблем с сердцем.

Среди прочих тревожных сигналов Окойе выделила кровоточивость десен, являющуюся признаком воспалительного процесса в полости рта, и сухость во рту, которая может быть спровоцирована кариесом, заболеваниями десен и приемом антидепрессантов. Также насторожить должны долго не проходящие язвочки на слизистой.

Виновниками язв во рту могут быть стресс, гормоны, аллергия или дефицит железа, фолиевой кислоты, витамина В12, а употребление определенных кислых или острых продуктов может усугубить их состояние. Однако, если они не проходят дольше трех-четырех недель, их необходимо проверить у врача Ученна Окойе Врач-стоматолог

Ранее стоматолог, доктор медицинских наук Лариса Кисельникова развеяла популярные мифы о здоровье зубов. По словам специалиста, утверждение, что стоматологические проблемы вызваны исключительно генетикой, ошибочно. В частности, одной из самых распространенных патологий зубов является кариес. Общепризнанно, что это инфекционное, диетозависимое и связанное с микробной биопленкой заболевание.